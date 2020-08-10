РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили двух пьяных водителей на дорогах округа за прошедшие выходные, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках регионального социального раунда «Трезвый водитель», стартовавшего в Подмосковье 27 июля, сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск в минувшие выходные в целях стабилизации уровня аварийности, а также пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, провели оперативно-профилактический рейд.

«Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автоинспекторы вручали тематические памятки», - говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия было проверено около 100 автомобилей, нарушений по тематике рейда не выявлено. Однако за выходные дни, в период с 8 по 9 августа, на дорогах выявлено два водителя в состоянии опьянения.

Жителей просят не оставаться равнодушными к проблеме вождения автомобиля в состоянии опьянения и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.