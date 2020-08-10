РИАМО - 10 авг. Глава Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян объяснил, что для проведения безопасных и законных автосписаний средств со счетов клиентов нужно оформлять договор с конкретными условиями, сообщает Nation News.

«Все зависит от договора с клиентом: если будет проводиться автосписание без него, все может быть оспорено. Это серьезный вопрос. В договоре должны быть названы все те, по чьим запросам будет производиться списание», – сказал Тосунян.

Он отметил, что в некоторых случаях клиенты обращаются и просят организовать автоматическую оплату по счетам ЖКХ, по кредитным платежам, штрафам, чтобы не забыть и не пропустить срок оплаты. Для избежания проблем с налоговыми органами, эксперт призывает оформить автосписание платежа.

«Если это не будет зафиксировано в договоре, то это может создать проблемы и дальнейшие споры. Я сомневаюсь, что в таком случае это реализуемо, потому что это будет противоречить даже не только банковскому, но и Гражданскому законодательству», — заявил Тосунян.

Он подчеркнул, что обобщать все платежи нельзя, банк может списать лишь деньги, указанные в заявке компании.