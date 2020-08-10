Мода на органические продукты пришла в Россию из Западной Европы несколько лет назад вместе с трендом на правильное питание. Сейчас для приверженцев ЗОЖ в Москве и области доступны свежие овощи с пометкой «Био» и «Органик». Корреспондент РИАМО побывала на экоферме «Васильки» в городском округе Луховицы, где выращивают органические овощи. Здесь на грядках – сорняки в человеческий рост, а морковку надо искать, почти как в лесу. Владелица предприятия Наталья Пенькова рассказала, что такое настоящие биоовощи и как их вырастить.

Сорняки на продажу

- Наталья, расскажите, что это значит – выращивать овощи по биотехнологии?

- Это максимально аккуратное отношение к земле, запрет на использование гербицидов, которые убивают сорняки, пестицидов, которые убивают насекомых, а также химических удобрений. В качестве удобрения допустима посадка сидератов (растений, предназначенных специально для создания плодородного слоя – прим. ред.). Потом мы их же закапываем в землю как зеленое удобрение или используем перегной.

Я не могу даже взять навоз с ферм, потому что большинство ферм в округе ведут традиционное скотоводство, а это подразумевает антибиотики, гормоны – мне нельзя. Недалеко есть конюшня, которая соответствует нашим стандартам, я беру оттуда навоз.

В этом году очень много дождей, поэтому много сорняков, а поскольку «залить» их химией я не могу, то это только ручная проколка, что весьма дорого.

Зато в моих полях летают мухи и прочие насекомые – это жизнь. Если вы поедете на поля, которые обрабатываются пестицидами, они мертвые и тихие. Там нет насекомых.

- Каким образом вы тогда боретесь с сорняками?

- Проблема в том, что сорняки сами себя засевают. Проще бороться с ними тогда, когда на поле растет какая-то культура, которая опережает сорняки по всхожести. Поэтому технология сокращения сорняков у нас механическая. Только сорняки начинают расти – мы проходим поле техникой, потом засаживаем его, например, редькой, которая подавляет рост сорняков, и только на третий год сорняков меньше.

Когда мы работаем на грядках, то, пока всходы маленькие, можно пройти междурядье техникой, сами грядки обрабатываются вручную. Ну, а когда всходы уже большие, то удалить сорняки можно только руками, но мы далеко не всегда это делаем. Представляете, какая это себестоимость?

Однако сорняки – это не всегда зло. Биотехнологии заставляют думать, наблюдать, чувствовать природу. Мы, люди, любим уничтожать, заставлять, подходим с агрессией к природе. Я пытаюсь идти другим путем – подружиться с сорняками. Ищу баланс, как использовать сорняки с толком, но при этом не потерять урожай.

Например, здесь сильный ветер, а сорняки его сдерживают, затеняют почву, сохраняют влагу, потому что полив – это отдельный вопрос. Мы возим воду с реки, но это расходы на топливо.

Часть сорняков мы продаем, поскольку в моду вошли дикоросы – лебеда, лопух, крапива, одуванчики. Надо мной смеются и говорят, что крапиву можно взять везде.

Но я говорю, что никто не даст гарантии, что ее не сорвали вдоль дороги, где оседают тяжелые металлы. У нас чистые поля, поэтому чистые и сорняки.

- Почему вы решили придерживаться такой трудоемкой технологии?

- Это очень тонкая и сложная технология, но я следую ей, во-первых, потому что мне жаль, что люди так долго издевались над землей, а во-вторых, я хочу дать потребителям альтернативу.

Поворотным пунктом для меня стала беседа с женщиной в США, у которой ребенок страдал пищевой аллергией, и мой племянник в США страдает подобным. Меня поразило, что в 1950-60-х годах в Америке не существовало такой аллергии. А появилась она в следующем поколении, то есть у тех, кто уже использовал продукцию, произведенную по новым технологиям сельского хозяйства, в том числе с консервантами. И с каждым поколением процент таких людей увеличивается. Для меня это очевидная связь.

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Люди – не боги

- Некоторые думают, что за значком «био» стоит лишь маркетинг. В чем же отличие продуктов, выращенных по биотехнологии?

- Дело в том, что использование современных технологий в сельском хозяйстве выхолащивает саму суть овоща!

Допустим, есть в природе капуста. Она вырастает определенного размера. На обычных полях для увеличения прибыли ее поливают азотом. Что происходит? Капуста разбухает, весит под три килограмма, но количество питательных веществ в ней не увеличивается. Вы съедите за раз лишь часть кочана, а значит, недополучите витаминов.

А тепличные технологии, например, для помидоров? Это чистая химия! В зависимости от освещения компьютер рассчитывает потребность растений в питательных веществах, они растут в вате, и через воду к ним подают необходимые элементы. Натуральные помидоры растут на земле, где есть червяки, бактерии, и каждый из них что-то привносит. Мы не можем познать, как они все соединяются, чтобы получился плод.

Люди решили, что они боги, и создали искусственное нечто, что невозможно есть.

Но самое главное, когда овощи выросли, их обрабатывают консервантами, чтобы они дольше лежали на полке и не гнили. Что это значит в конечном итоге для потребителя? Консервант внутри пищеварительной системы продолжает действовать, препятствует усвоению кислорода и убивает те полезные бактерии, которые живут в кишечнике. Отсюда возникает анемия, кишечник не работает. А потом мы бежим в магазин и покупаем химические пробиотики. Поэтому лучше покупать немытую морковь, а не чистенькую, оранжевую.

- Можно ли в магазине визуально отличить биоовощ от обычного?

- Потребитель на глаз не сможет отличить, органическая это продукция или нет. Об этом говорит маркировка. Не считая косвенных признаков типа гусениц в овощах, дырявых листьев, желтых бочков, если плод лежал на земле, и так далее.

- Кто ваши клиенты? Ведь цены на овощи био выше среднего.

- Это люди, которые понимают, что они едят, и не приходят ко мне с вопросами вроде: «А почему ваши овощи не такие красивые и стоят в три раза дороже?». Новые клиенты могут спросить, как вы можете продавать дырявый шпинат? А кто-то говорит: «Ура, он дырявый!». Ведь это подтверждение того, что его ничем не обрабатывали.

Действительно, у нас очень высокая себестоимость и, конечно, такие овощи могут себе позволить не все, а примерно 10% москвичей.

Из преподавателя – в фермеры

- Наталья, расскажите, как Вы пришли в фермерство?

- По образованию я преподаватель английского и немецкого языков. В перестроечные годы стала заниматься продажами медоборудования. В путешествиях мне попадалось много литературы о том, как выращивать овощи по биотехнологиям. И я решила, что все знаю и буду заниматься этим в масштабах фермы. Но дача и производство – это совершенно разные вещи. И когда я с этим столкнулась, было много потерь.

Я веду эту ферму с 2014 года и сначала совмещала с основной работой, но вот уже два года, как я вышла из продаж оборудования и занимаюсь только овощами.

Проблема в том, что консультации со стороны не помогут. Я ездила в Италию, Германию к своим коллегам. Удобрения они покупают в магазине, потому что там продаются пригодные для биотехнологий составы. А я где их возьму?

Я даже солому не могла взять для защиты от сорняков с соседних полей, так как она вся химическая.

У нас в стране нет биопредприятий, где производство было бы налажено годами, поэтому учиться не у кого. По моим подсчетам, у нас в стране таких, как я, пятеро. Я много информации беру из интернета и проверяю ее на своих полях.

- Расскажите, как устроена сертификация органических овощей и во сколько это обходится?

- У нас в стране есть государственный стандарт и принят закон об органическом земледелии. В то же время есть частные стандарты, и я придерживаюсь именно такого стандарта, поскольку он мне ближе, он строже по требованиям, чем государственный.

Ежегодно сертификация стоит мне 120 тысяч рублей. Три раза за сезон ко мне приезжает проверяющий, чтобы отследить все этапы работ: сколько я посадила, как и где, на какие объемы урожая я могу рассчитывать. Например, в Индии фермеры, сертифицируя один гектар, начинают скупать урожай у коллег и под своей маркой продавать обычную продукцию.

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Выйти в ноль – только в планах

- Биоовощи стоят дорого. Это вообще приносит прибыль? Какие у фермы обороты?

- Дело в том, что это сам по себе продукт дорогой. Маржа в био значительно меньше, чем в традиционной технологии. Если стандартное предприятие работает на сотни тонн, то наш потолок – это 20-30 тонн.

Только на зарплаты и налоги уходит около 400 тысяч рублей в месяц, а кроме этого – упаковка, сертификация, в целом где-то 500-600 тысяч в месяц. Летом 150-200 тысяч удается заработать, зимой – 400-500 тысяч, но общегодовой баланс отрицательный. В следующем году планирую выйти в ноль.

В Европе все биопредприятия дотационные. Это очень тяжелый бизнес.

Мои дочери после того, как стали помогать собирать урожай – даже не пропалывать – сказали, что овощи и вообще еду больше выбрасывать не будут, потому что поняли, какой это труд.

Сейчас я добилась того, что все, что мы выращиваем, покупается. Раньше сгнивало до 50% урожая.

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Модные овощи и пасека

- А какие позиции дают больше всего выручки?

- Есть овощи, которые мы продаем с большей маржой. Это шпинат и спаржа – модные овощи. Еще кинза пользуется огромным спросом, но она очень трудозатратная. В целом на зелень у нас самая высокая цена, но корнеплоды – картошка, морковка, свекла – дают нам объемы.

- Вашу продукцию можно встретить в супермаркете?

- Нет. Мы можем сотрудничать только с интернет-магазинами, на заказ. Дело в том, что сетевые супермаркеты – это целая система со своими стандартами. Им нужны постоянные объемы и регулярность поставок. Плюс у наших продуктов короткий срок хранения, они портятся прямо на полках. Мы, как маленький производитель с нестабильными урожаями, просто не можем соответствовать их требованиям, хотя и пробовали.

Поэтому работа под заказ – это лучшее решение.

У нас водитель выезжает в 4 утра, отвозит заказ в интернет-магазин, и на следующий день продукт уже в доставке. Свежее быть просто не может!

- Какие у вас планы по развитию фермы, учитывая опыт и все перечисленные сложности

- В этом году у меня новый проект – пасека. Я занимаюсь природным пчеловодством. Поставила большие ульи, туда сами прилетели восемь роев. Когда они впадут в спячку зимой, мы откачаем лишний мед, но основной оставим им, это их пропитание на зиму. Это будет уникальный продукт.

Также я планирую развести сады – яблони, груши, сливы, посадить ягоды.

- Почему вы все-таки не остановились на дачном огороде, чтобы кормить натуральными овощами свою семью, а занялись таким хлопотным предприятием?

- Даже если я выращу урожай и соберу – где его хранить? Для семьи на целый год этого все равно не хватит, съедим за один-три месяца. Поэтому нужно выходить на серьезные объемы, а если так, то это крупное производство.

С каждым годом количество покупателей у нас растет. Это помогает расправить крылья и придает драйва, ты начинаешь понимать, что люди ценят то, что ты делаешЬ, им это нужно, и это здорово.