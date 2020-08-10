РИАМО - 10 авг. Ветеран футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев прокомментировал фразу владельца команды Леонида Федуна о снятии с чемпионата, отметив, что снять «красно-белых» с турнира никто не позволит, сообщает Nation News.

Резонансная фраза о закрытии команды прозвучала от Федуна после игры РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», которая закончилась ничьей 2:2. Во время матча москвичи вели со счетом 2:0, но два спорных пенальти в ворота «Спартака» помогли сочинской команде уйти от поражения. После окончания матча футболисты и руководители столичного клуба выразили свое недовольство судейством.

«Сам выплеск Федуна о том, что он снимет команду с соревнований, он неправильный с точки зрения одной вещи. Я председатель международного физкультурного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина, который создал общество «Спартак», это футбольный клуб потом вошел в общество. Не Федун открыл «Спартак» и не ему его закрывать», – заявил Ловчев.

Он отметил, что понимает реакцию Федуна. Кроме того, он допустил, что на его месте мог бы обронить похожую фразу.

«На счет того, что он закроет «Спартак», ну, найдутся другие люди, которые будут финансировать «Спартак», только и всего», – заключил Ловчев.