РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах ликвидировали возгорание на площадке разборки старых автобусов, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа.

Возгорание на авторазборке со старыми автобусами по адресу: Касимовское шоссе, дом №3 началось в понедельник около 14:30. Площадь горения составила 150 квадратных метров.

«Горели деревянные поддоны и стоявшие позади автобусы. На тушение пожара оперативно выехали четыре пожарных расчета. В настоящий момент пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

К тушению привлекали 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек и 6 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.