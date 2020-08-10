РИАМО - 10 авг. Московская областная дума разрабатывает законопроект, который должен поддержать современные виды туризма, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Сейчас, пусть и из-за негативного импульса — пандемии, но все же интерес к внутреннему туризму стал намного больше. Значит, нужно создавать условия. Людям должно быть комфортно и интересно. Мы проводили по этому вопросу заседание комитета и круглый стол, у нас есть проект закона — мы вместе с комитетом по туризму его прорабатываем», — сказал Рожнов в эфире «Радио 1».

Законопроект будет называться «О современных видах туризма» или «О технических видах туризма».

По словам Рожнова, сейчас появляется много новых видов туризма, которые требуют поддержки. При этом людям нужно помогать находить свои виды туризма и знакомиться с новыми.

На сегодняшний день в Московской области принят комплексный подход к развитию туризма.

В России отмечается рост популярности внутренних путешествий, что приведет к снижению их стоимости за счет конкуренции между турфирмами.

«Мы всегда говорим о развитии туризма по кластерному принципу. Чтобы человек, приезжая, мог получить и какие-то познавательные вещи, возможность отдохнуть чтобы была, и шопинг, и хорошая гастрономия на разные вкусы с локальной кухней. Если все это упаковать в комплект, мне кажется, это заинтересует», — отметил Рожнов.

Представители Государственной думы РФ ранее обратились с просьбой к правительству субсидировать экотуризм. В ГД хотят стимулировать спрос на этот вид активного отдыха.

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