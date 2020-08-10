РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В праздновании Дня физкультурника в Балашихе приняли участие более 3 тысяч человек, основные спортивные мероприятия прошли на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На площади Ледового дворца в День физкультурника, 8 августа, работало несколько тематических площадок: зона футбола, кроссфита, боксерский ринг, танцевальные зоны и другие. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по танцам, армрестлингу. Более 200 человек поучаствовало в легкоатлетическом забеге с дистанцией от 60 метров для детей до 800 метров для взрослых.

«У нас грандиозные планы по развитию легкой атлетики в Балашихе: будем создавать школы, а также совершенствовать существующие. <...> Занявших первые три места наградили медалями и призами от спонсоров. Также всех детей до 12 лет наградили сладкими призами», - сказала мастер спорта международного класса по легкой атлетике Кристина Угарова.

Более 700 спортсменов, в том числе в составе творческих коллективов, приняли участие в показательных выступлениях по силовым видам спорта, боксу, чирлидингу, танцам. В здании Ледового дворца прошли выступления фигуристов, а также турниры по шахматам и шашкам.

На торжественном награждении отметили знаменитых спортсменов Балашихи: олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина, призера Олимпийских игр по легкой атлетике Марину Жирову, чемпиона мира по боксу Александра Бахтина и других. Награды получили и работники спортивной сферы, в том числе директор спорткомплекса «Метеор» Антон Орешков и директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.

Празднование завершилось в 20:30. День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа с 1980 года.