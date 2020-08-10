РИАМО - 10 авг. Следователи предъявили обвинение трем полицейским в превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В июне трое сотрудников ночью остановили автомобиль на Арбатской площади в Москве и досмотрели машину, после чего подбросили в рюкзак одного из мужчин пакет с неизвестным веществом, заявив, что это наркотики.

«Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения. Затем полицейские потребовали от потерпевших 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности», — отметила Иванова.

Вместе с задержанными они поехали в ближайший банкомат и получили деньги. После инцидента потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУ СК по Москве, где в короткие сроки были установлены и задержаны трое сотрудников полиции.

Свою вину правоохранители признали, в настоящий момент они находятся под домашним арестом.