РИАМО - 10 авг. Два человека, включая ребенка, пострадали в результате дорожной аварии на 69-м километре Калужского шоссе в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

В понедельник днем на 69-м километре Калужского шоссе столкнулись три автомобиля.

«Среди пострадавших два человека, один из них — несовершеннолетний, их осматривают медики», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили об аварии на пересечении Варшавского шоссе с Калужским.