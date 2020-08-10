РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал ноутбук Библиотечному информационно-культурному центру в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Сергеем Бутусовым с рабочим визитом посетили Центральную городскую библиотеку имени Андрея Белого. Директор Централизованной библиотечной системы Зинаида Голощапова показала депутатам новую книжную экспозицию, посвященную 75-летию Победы. Для посетителей библиотечного центра они отобрали книги о героях войны, которые можно взять домой или почитать в уютном зале.

«Тарас Ефимов отметил важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и передал ноутбук для организации доступа в интернет для групп в рамках программы губернатора «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

В ходе встречи с коллективом библиотечного центра депутаты также рассказали о реализации муниципальных программ и ответили на вопросы.