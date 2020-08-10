РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Ветерану Великой Отечественной войны из Подольска в понедельник вручили бесплатный мобильный телефон с безлимитным тарифом, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник в селе Сынково Подольска вручили бесплатный мобильный телефон с безлимитным тарифом Розалии Коваль, которая в 1941-1944 годы была участником партизанского движения на Украине. Будучи совсем ребенком, она добывала ценные разведывательные данные в тылу врага. Ветерана навестили постоянно курирующие ее волонтеры, сотрудники администрации городского округа, помощник депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, члены местного отделения партии «Единая Россия»», - говорится в сообщении.

90-летняя Коваль за чашкой чая поделилась с гостями жизненным опытом, рассказала о своих сегодняшних заботах, поразив собравшихся бодростью и жизнелюбием.

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