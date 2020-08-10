РИАМО - 10 авг. Около 60% граждан в столице болеют коронавирусом бессимптомно, за последние два месяца в городе ситуация стабилизировалась с небольшими позитивными трендами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, в мегаполисе практически полностью открыли передвижение населения, 91% трафика в городе восстановлен.

«Работа большинства предприятий и организаций также восстановлена. Кассовые объемы оборотов малого и среднего бизнеса находятся даже несколько выше докризисного уровня. Работают все предприятия в полном объеме — промышленности и строительства», — сказал Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Он также подчеркнул, что в Москве по-прежнему наращивают объем тестирования. Так, за неделю он составил свыше 300 тысяч. Между тем, по его словам, число бессимптомных больных на сегодня составляет порядка 60%.

«Это значительно больше, чем в других регионах из-за того, в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, – и по ПЦР-тестам, и по ИФА-тестами. Свободная запись дает большую выявляемость», — добавил градоначальник.

По словам мэра, на текущий момент ковидные пневмонии сократились почти в два раза, а на аппаратах ИВЛ больных лежит на четверть меньше. Кроме того, 23 крупные клиники на территории города освобождены от обязанности принимать Covid-больных и переходят к оказанию плановой медпомощи горожанам.

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Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Собянин заявил, что 60% зараженных коронавирусом москвичей болеют бессимптомно

Это значительно больше, чем в других регионах из-за того, в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, – и по ПЦР-тестам, и по ИФА-тестами. Свободная запись дает большую выявляемость.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.