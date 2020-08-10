РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Огонь охватил уже 150 квадратных метров на территории авторазборки со старыми автобусами в поселке Овражки подмосковных Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание на авторазборке со старыми автобусами началось в понедельник около 14:30.

«Площадь горения на авторзаборке составляет 150 квадратных метров», - сказала сотрудница.

Она добавила, что количество задействованных в тушении пожарных и единиц спецтехники выясняется.