РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области привлекли к административной ответственности собственника земельного участка в деревне Фенино Балашихи за ограничение свободного доступа к рече Чечере, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Расследование проведено по обращению жителей деревни Фенино, которые пожаловались на ограничение свободного доступа к реке Чечера.

«В ходе проверки факт нарушения Водного кодекса РФ подтвердился: установлено, что гражданин построил ограждение вокруг своего участка, часть забора была выведена непосредственно в русло Чечеры. В результате гражданин оштрафован. По настоянию Минэкологии ограждение снесено, свободный проход жителей к Чечере обеспечен», - говорится в сообщении.

Это уже второе подобное нарушение, зафиксированное в деревне Фенино. Ранее инспекторы эконадзора установили, что собственник одного из участков реконструировал переезд через реку Никольская канава, изменив русло и дно, а также разместив в водоохранной зоне размываемые грунты.

«Нарушитель также был привлечен к административной ответственности и вернул руслу прежний вид», - заключается в материале.