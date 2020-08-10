РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Управляющая компания МУП «СЕЗ» закрасила вандальные рисунки на фасаде одного из домов в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«И снова приходится говорить о работе, проводимой сотрудниками МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск из-за безобразия, устроенного на фасаде многоквартирного дома по адресу: проспект 50 Лет Октября, 15. Художества, нанесенные подростками (вандалами), закрашены», - говорится в сообщении.

Также в многоквартирном доме №2/1 по улице Молодежной были проведены ремонтные работы в грузовом лифте.