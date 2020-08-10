РИАМО - 10 авг. Порядка 88% работ в рамках областной программы по ремонту дорог завершили в Подмосковье, полностью их закончат к сентябрю, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Всего в текущем году планируется привести в порядок более 1,7 тысячи региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 2 тысяч километров. Четверть из них отремонтируют по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Уже сейчас идет голосование по ремонту на 2021 год.

«Лето — активная фаза благоустройства и дорожных работ. Для нас очень важна включенность жителей в голосование по наиболее проблемным и актуальным дорогам. Мы должны делать приоритеты на тех направлениях, которые больше всего беспокоят людей», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что к концу года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» свыше 66% региональных дорог будут соответствовать нормативному состоянию.

В 2020-м в Подмосковье выполнили рекордный объем ямочного ремонта — практически на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделили дорожным объектам медучреждений, кроме того, к настоящему времени завершены ремонт и строительство вертолетных площадок больниц. Осенью закончатся работы по ремонту территорий и подъездных дорог к учреждениям здравоохранения.

В начале ноября также закончат ремонт дорог к СНТ — комфортный и безопасный проезд к дачным участкам получат 88 тысяч жителей.