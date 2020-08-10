РИАМО – 10 авг. Поправки, которые закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, обеспечат максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов, говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.

С прошлого года в правительстве России идет работа по повышению прозрачности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, ускорению доведения средств до регионов. Так, 94% от общего количества межбюджетных трансфертов были распределены в конце 2019 года в законе о бюджете. А для своевременного расходования средств регионами еще до начала года были заключены соглашения по большей части из них – 99,7% от общего количества по субсидиям и порядка 80% по иным межбюджетным трансфертам. Формально же до сих пор действуют другие сроки заключения соглашений.

«Мы подготовили поправки, которые закрепляют в Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам – до 1 января. Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За редким исключением они должны распределяться до 1 января», – отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он добавил, что распределение межбюджетных трансфертов и заключение соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ.

Этот порядок не будет распространяться на иные межбюджетные трансферты, предоставление которых осуществляется за счет остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года, и ряд других случаев.

Поправками предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при заключении соглашений.

«Экономия будет направляться в резервный фонд правительства РФ для оказания финансовой помощи региональным бюджетам. Это механизм оперативного перераспределения средств помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по софинансированию», – отметил Силуанов.

Кроме того, было предложено ввести ограничения по резервированию объемов ИМБТ по аналогии с субсидиями. Так, в первый год планового периода в резерв можно отправить не более 5% средств федерального бюджета, предназначенных для региона, во второй год – до 10%.

Есть еще одна важная поправка - уровень софинансирования мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета будет приравнен к софинансированию по нацпроектам.

«По факту речь идет о дополнительной поддержке инициативных проектов на местах: обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок», – уточнил глава Минфина России.

В поправках предусмотрен еще целый ряд инициатив в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов и повышения качества планирования расходов, которые в комплексе позволят региональным властям достигать более высоких результатов на местах. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс приняты Госдумой в третьем чтении.