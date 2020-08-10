РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Россельхознадзор не обнаружил карантинные растения по итогам мониторинга 24 гектаров леса в границах Подольского лесничества, говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора был проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в границах Ильинского участкового лесничества Подольского филиала лесничества ГКУ МО «Мособллес». В частности, был обследован лесной массив площадью 24 гектаров.

«В рамках мониторинга специалистами был проведен визуальный осмотр деревьев, в особенности хвойных пород. Отобраны образцы коры хвойных деревьев, которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы. Согласно заключению, карантинные объекты не выявлены. Установлено, что карантинное фитосанитарное состояние территории Домодедова в границах Ильинского участкового лесничества Подольского филиала лесничества ГКУ МО «Мособллес» свободно от карантинных объектов», - говорится в сообщении.

По факту мониторинга был составлен акт. Такая работа проводится для выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения на территорию РФ и распространения, а также для определения характеристик популяций вредных организмов, прогнозирования вреда растениям и продукции растительного происхождения.