РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев с рабочим визитом посетил Пестовский парк, расположенный в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, он проверил выполненные работы по реконструкции и благоустройству территории, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В понедельник Сураев вместе с представителями дирекции парков Балашихи проверил качество выполненных работ и узнал об очередном этапе благоустройства территории, который планируют начать осенью текущего года.

«Я помню время, когда Пестовский парк был полузаброшен. Теперь его не узнать. Проведена огромная работа по реконструкции и благоустройству единственного места отдыха жителей микрорайона Железнодорожный. В парке найдутся занятия для всех возрастов», - сказал Сураев.

По его словам, все разбито на отдельные зоны. Сделаны гигантская песочница, игровые и спортплощадки: большая детская площадка с горками, качелями и детской канатной тарзанкой, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, а также смонтированы уличные тренажеры для силовых упражнений.

Он добавил, что на территории Пестовского парка продолжаются отделочные работы в зданиях входной группы, где, по планам администрации парка, запланировано открытие семейного кафе.

«К сожалению, ситуация с пандемией внесла свои коррективы, и семейное кафе с игровой зоной для детей должно было открыться к весне. И тем не менее, проделана колоссальная работа, и парк пользуется большой популярностью у жителей. Спасибо большое главе Балашихи Сергею Юрову, который курировал реконструкцию парка, и инвесторам. Работы проводились на средства регионального и муниципального бюджетов», - подчеркнул Сураев.

По словам директора МАУК «Дирекция парков» Балашихи Александры Медведевой, уже осенью текущего года приступят к третьему этапу благоустройства территории Пестовского парка. В лесной его части будет создана лыже-роллерная трасса протяженностью 3 километра с пунктом проката спортинвентаря. Работы планируют завершить к зиме.