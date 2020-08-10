РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах на учете в центре занятости состоят свыше 8,5 тысячи жителей округа, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«С начала года в Люберецкий центр занятости подали свыше 13 тысяч заявлений. 12 656 человек находятся в поисках работы, через портал «Работа в России» подано 10 366 заявлений. На учете центра состоит 11 099 человек, 8 540 из них - в Люберцах», - сказала Угодина.

Она добавила, что в центре занятости потребность работодателей в работниках составляет 1 086 вакансий, из них в Люберцах - 721. Уровень безработицы составляет 4%, он вырос в 8,2 раза с начала года.