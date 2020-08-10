РИАМО – 10 авг. За первые шесть месяцев 2020 года в региональные бюджеты поступило свыше 4,8 триллиона рублей, Минфин России мониторит ситуацию с бюджетами регионов, при необходимости оказывает поддержку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В последний месяц ситуация с региональными доходами улучшается.
В 2020 году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета – до 1,384 триллиона рублей (на 498 миллиардов рублей, или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов Федерации. Это стало возможным благодаря мерам правительства РФ по поддержке населения, предприятий и медицинских учреждений в рамках борьбы с пандемией.
«Каждый пятый рубль в составе консолидированных доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки. Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения», – отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Также за счет предоставления из федерального бюджета стимулирующих выплат на 12% возросли расходы на заработную плату, которые составили 2,3 триллиона рублей.
Силуанов обратил внимание на то, что в сложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов.
«Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 триллиона рублей, что соответствует уровню начала года», - подчеркнул глава Минфина России.
Минфином России подготовлены и реализуются предложения по улучшению сбалансированности бюджетов регионов.
Кроме того, до 180 дней увеличен срок возврата казначейских бюджетных кредитов на пополнение остатка средств (общий лимит составляет до 300 миллиардов рублей).
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