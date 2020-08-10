РИАМО – 10 авг. За первые шесть месяцев 2020 года в региональные бюджеты поступило свыше 4,8 триллиона рублей, Минфин России мониторит ситуацию с бюджетами регионов, при необходимости оказывает поддержку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В последний месяц ситуация с региональными доходами улучшается.

«Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%)», - говорится в сообщении.

В 2020 году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета – до 1,384 триллиона рублей (на 498 миллиардов рублей, или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов Федерации. Это стало возможным благодаря мерам правительства РФ по поддержке населения, предприятий и медицинских учреждений в рамках борьбы с пандемией.

«Каждый пятый рубль в составе консолидированных доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки. Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения», – отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также за счет предоставления из федерального бюджета стимулирующих выплат на 12% возросли расходы на заработную плату, которые составили 2,3 триллиона рублей.

Силуанов обратил внимание на то, что в сложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов.

«Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 триллиона рублей, что соответствует уровню начала года», - подчеркнул глава Минфина России.

Минфином России подготовлены и реализуются предложения по улучшению сбалансированности бюджетов регионов.

«Регионам и муниципалитетам предоставлена гибкость в части перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также снижением влияния на развитие отраслей экономики, осуществлена дополнительная реструктуризация бюджетных кредитов», – пояснил министр.

Кроме того, до 180 дней увеличен срок возврата казначейских бюджетных кредитов на пополнение остатка средств (общий лимит составляет до 300 миллиардов рублей).