РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах свыше 900 человек лечатся от Covid-19 дома, 278 пациентов с коронавирусом госпитализированы, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«На данный момент в Люберцах 2 174 заболевших. На домашнем лечении находятся 901 человек, 866 выписаны», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 278 пациентов с коронавирусом госпитализированы, из них в Люберцы - 63 человека. Кроме того, умерли 126 пациентов.

«На минувшей неделе поступило 51 обращение, из них четыре благодарности», - заключил Семенцов.

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10 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.