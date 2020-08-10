РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. В Подольске водитель совершил столкновение с иномаркой, в результате ДТП он получил ушиб левого коленного сустава, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Плещеевской улице в районе 2:00 в понедельник.

«Произошло столкновение автомобилей Chrysler и Ford Focus. По предварительным данным, водитель Chrysler был в алкогольном опьянении. Он же и пострадал», - сказал сотрудник.

Он добавил, что пострадавший получил ушиб левого коленного сустава и находится на лечении по месту жительства.