РИАМО - 10 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу провести переселение жителей из ветхого жилья абсолютно прозрачно, чтобы людям было комфортно, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе совещания с руководящим составом правительства региона Воробьев отметил, что актуальным остается вопрос о переселении жителей из ветхого фонда.

«Тема очень чувствительная. Сейчас 1,3 миллиона человек живут в неподобающем жилье. Понятно, что стройка займет время», — сказал губернатор.

Он добавил, что главам городских округов важно обратить внимание на самые сложные микрорайоны и проблемные территории.

«Задача - провести переселение абсолютно прозрачно, чтобы людям это было комфортно», — подчеркнул Воробьев.

Всего в этом году в Подмосковье планируют переселить более 2,7 тысячи граждан из 1105 аварийных помещений площадью свыше 46,3 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».