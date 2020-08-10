РИАМО - 10 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание глав городских округов и строительного блока региона на важность решения проблемы обманутых дольщиков, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Президентом поставлена задача вместе с федеральными уполномоченными ведомствами решить проблему в течение следующих трех лет. Мы выдали 19,5 тысячи ключей в прошлом году, 15,5 тысячи ключей должны выдать в этом», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

Он уточнил, что сейчас в регионе остаются 24,5 тысячи обманутых дольщиков.

«Обращаю внимание каждого главы муниципалитета и строительного блока - эту задачу мы должны решить», - подчеркнул губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе встречи губернатор рассказал, что в регионе удалось решить проблему порядка 80 тысяч обманутых дольщиков. Кроме того, Воробьев подчеркнул, что подмосковные власти намерены решить проблему обманутых дольщиков в трехлетней перспективе.