РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим округа о том, как обнаружить поддельную денежную купюру, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске сотрудники полиции совместно с общественниками провели профилактическую акцию «Будь на чеку!». В рамках мероприятия участковые уполномоченные полиции совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским проинформировали граждан о способах обнаружения купюр, не являющихся продукцией предприятий ФГУП «Гознак», осуществляющих производство денежных знаков РФ.

«На улицах городского округа Подольск, а также в торговых точках, полицейские и общественник раздали гражданам брошюры о наиболее эффективных способах проверки купюр различных достоинств на подлинность, а также разместили их на информационных стендах», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия Лубинский призвал горожан быть бдительными при обращении с денежными средствами, уделять внимание даже самым мелким деталями и при возникновении подозрений незамедлительно обращаться в полицию.