РИАМО - 10 авг. В Московской области планируют создать комплексы по переработке строительного мусора по аналогии с комплексами по переработке отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона обсудил тему создания в регионе комплексов по переработке строительного мусора.

«Московская область и Москва развиваются, каждый год мегаполис растет на 180 тысяч человек, и это, безусловно, предполагает большую активность в стройке. По аналогии с КПО, которые мы построили, мы также планируем создавать комплексы по переработке строительного мусора», — сказал Воробьев.

На 1 января 2021 года в Подмосковье не останется мусорных полигонов старого формата. В течение трех лет в регионе планируют запустить 11 комплексов переработки отходов и четыре объекта термической обработки мусора.