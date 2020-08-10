РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли свыше 9,2 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 3 по 9 августа, в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 9 225 обращений. 3 341 из них касались вызова скорой помощи, 2 411 - полиции и ГИБДД, 43 - пожарных, 26 - аварийной газовой службы», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ округа за неделю поступило 5 313 обращений. Из них 435 касались вопросов электроснабжения, 993 - водоснабжения, 43 - отопления, 538 - обслуживания домов. Также еще 65 человек обратились с заявками по освещению подъездов и дворов и 1198 - по вопросам работы МособлЕИРЦ.