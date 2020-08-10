РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. Комиссия при администрации по проверке образовательных учреждений городского округа Щелково отметила готовность школ к новому учебному году, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи с эпидемиологической ситуацией подготовка и прием выполненных в образовательных учреждениях работ в этом году проводились в два этапа.

«Первый этап – заочный. Учреждения приносили запрашиваемые документы, и члены комиссии, каждый в своей отрасли, проводили проверку», - говорится в сообщении.

В рамках второго этапа комиссия выезжала в школы и оценивала подготовку учреждений на месте. В настоящее время все образовательные учреждения Щелкова полностью готовы к началу учебного года.

Кроме этого, было отмечено, что в этом году большинство детских садов принято без замечаний. Сейчас все детские сады работают в штатном режиме.