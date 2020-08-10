РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Климовский отдел ЗАГС подмосковного Подольска с 11 августа изменит график работы по приему граждан, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует об изменении графика работы. С 11 августа в органе ЗАГС установлен следующий режим работы: вторник-пятница - с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; суббота - с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30», - говорится в сообщении.

Воскресенье, понедельник - выходные дни. Последний четверг месяца будет санитарным днем, в который приемы проводиться не будут.