РИАМО - 10 авг. Для жителей Подмосковья разработают подробную инструкцию с информацией о том, где и когда можно будет сделать прививку от гриппа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Грядет осень. Это пора, когда часто люди болеют простудными заболеваниями – грипп, ОРВИ. На федеральном уровне поставлена задача – активная вакцинация. Хочу обратить внимание, каждый человек должен четко понимать где, как и когда он может сделать прививку», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается уже долгое время.

«Наша задача – заботиться о том, чтобы люди были максимально защищены в местах массового скопления, в общественном транспорте. Работу по профилактике, соблюдению всех мер предосторожности я прошу продолжать», — добавил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин дал рекомендации властям в регионах организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Кроме того, Путин призвал власти регионов проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и разъяснительную работу по профилактике респираторно-вирусных инфекций осенью и зимой.