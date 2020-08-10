РИАМО – 10 авг. Спрос на туристические направления в Турцию остается традиционно высоким, на данный момент показатели приближаются к значениям прошлого августа, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Продажи вплоть до конца августа демонстрируют очень хорошие показатели. Конечно, это не спрос прошлого года, но спрос приближается к показателям августа прошлого года и, можно сказать, что Турцию ожидает хороший летний сезон», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что высокий спрос на турецкие курорты традиционен для России. Первые авиарейсы в эту страну после открытия границ были заполнены практически полностью.

«Первые рейсы заполнены почти на 100%. Это говорит о высоком спросе. То есть никакого сюрприза тут не произошло», - добавила Ломидзе.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также были открыты границы с Абхазией. Принято решение о возобновлении с 15 августа международного авиасообщения со Швейцарией.

Ранее СМИ сообщили, что первый самолет вылетел из Москвы в Анталью вечером 9 августа.