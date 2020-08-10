РИАМО - 10 авг. В Москве ведется проектирование четырех транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД, их реконструкцию планируют начать до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Развязку на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня начнем строить осенью, а до конца года выйдем на строительно-монтажные работы на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также Липецкой улицей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за минувшие годы реконструкции подверглись 16 транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей. В рамках данных проектов было возведено 143 километра боковых проездов, эстакад, разгонных полос и направленных съездов.

Старые «клеверные» развязки на МКАД имели свойство самозапираться: при блокировке одного съезда почти сразу движение затруднялось на остальных. После реконструкции пропускная способность развязок увеличивается в среднем до 30%.