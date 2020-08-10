РИАМО - 10 авг. На территории Подмосковья до вечера понедельника понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение действует до 21:00.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.