РИАМО - 10 авг. На территории Подмосковья до вечера понедельника понедельника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение действует до 21:00.
Также «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.
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