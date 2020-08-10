РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Капитальный ремонт кровли и фасада в двух домах на Юбилейной улице Подольска планируют завершить до конца августа, сообщил «РИАМО в Подольске» главный инженер управляющей компании МУП «ДЕЗ» Сергей Мельников.

«В настоящее время в двух домах на Юбилейной улице Подольска Фондом капитального ремонта осуществляется работа по утеплению фасада (на Юбилейной, 36) и замене мягкой кровли (на Юбилейной, 34). Оба вида работ проводятся в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта. Работы начались в июле и до конца августа будут завершены», - сказал Мельников.

Он отметил, что работы проходят в плановом порядке. Замечаний нет. В приемке данных работ будут принимать участие жители.