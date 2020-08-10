РИАМО – 10 авг. Столичный мировой суд снова оштрафовал Google LLC за недостаточную фильтрацию контента, который запретили в РФ, сообщает «Интерфакс».

«Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Компанию обвинили в выдаче информации об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях с ограниченным доступом. Сведения можно было найти по запросу в поисковике.

За это нарушение компанию оштрафовали уже в третий раз.