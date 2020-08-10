РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В Люберцах полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом», в ходе которой участникам летнего лагеря рассказали о противодействии преступным действиям злоумышленников, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членами Общественного совета при МУ МВД организовали и провели акцию «Каникулы с Общественным советом» для детей, отдыхающих в одном из лагерей дневного пребывания.

«Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и профилактика детского травматизма в летнее время. В ходе встречи инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ребятам, как уберечь себя от возможных противоправных действий со стороны злоумышленников, объяснила, в каких случаях необходимо незамедлительно обращаться к сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

В беседе также затронули актуальную тему о мерах личной безопасности при использовании средств передвижения: самокатов, велосипедов и роликовых коньков. Общественники напомнили несовершеннолетним об основных правилах поведения с незнакомыми людьми и о том, как нужно вести себя в общественных местах во время летних каникул.