РИАМО - 10 авг. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным следствия, в июне Навальный в своих каналах в Telegram и Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ.

«Под размещенным ролике обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Игната Артеменко, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию», — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему. Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до 1 миллиона рублей или в виде его годового дохода или обязательные работы на срок до 240 часов.