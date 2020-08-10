РИАМО – 10 авг. В 2020 году цены на внутренних направлениях туризма в России выросли в среднем на 10%, при этом рост не обусловлен эпидемиологической обстановкой в мире и стране, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы видим, что цены выросли на внутренних направлениях в бюджетном сегменте в среднем примерно на 10%, некоторые объекты — на 15%, некоторые — на 5%. Цены выросли также на отдых в Турции, они сопоставимы с прошлым годом. Турция сейчас дороже на треть, чем внутренний туризм», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что рост цен никак не связан с эпидемиологической обстановкой в мире.

«В августе это совершенно нормальная картина. Это пик высокого сезона, поэтому рост цен прогнозируем», - добавила Ломидзе.