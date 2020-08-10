РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Воспитанницы спортивной школы «Авангард» городского округа Мытищи заняли второе место в соревнованиях по легкой атлетике, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Науменков.

9 августа в Черноголовке прошли соревнования по легкой атлетике «День физкультурника». Городской округ Мытищи представляли спортсмены СШ «Авангард».

«Девушки в эстафете 4 на 100 метров заняли 2 место - Алиса и Екатерина Виноградовы, Елизавета Горлова и Вероника Шафоростова. Зачет был общим среди женских и мужских команд, наши девушки уступили только мужской команде и показали хороший результат - 56,19 секунды», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что мальчики младшего возраста Иоанн Коскин, Игорь и Вадим Чекаленко участвовали в беге на выбывание. Тренер ребят - Вадим Камышный.