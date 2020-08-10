РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Территориальное управление «Пироговский» городского округа Мытищи предоставило рабочие места для несовершеннолетних на время летних каникул, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«В рамках муниципальной программы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период МКУ ТУ «Пироговский» предоставило временные рабочие места желающим получить трудовой опыт. Ребята выполняют мелкие ремонтные и подсобные работы, участвуют в обслуживании спортивных сооружений и культурно-массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Подростки также принимают участие в восстановлении и реставрации историко-культурных памятников.