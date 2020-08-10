РИАМО - 10 авг. Аллергия на домашнюю пыль является одной из самых распространенных, она может вызвать астму или конъюктевит, решить проблему могут пылесосы для аллергиков, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«Пыль в помещении образуется круглогодично. Ее формируют ворсинки целлюлозы (бумаги), текстиля (ковров, одежды, постельного белья), слущенный эпидермис людей и животных. В составе пыли можно обнаружить плесневые грибы, бактерии и пыльцу», — отметила врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.

Отмечается, что при использовании обычного пылесоса пыль будет перераспределяться. Часть ее будет оседать в мешке или пылесборнике, а другая — вновь возвращаться в помещение.

Специалисты рекомендуют использовать фильтры HEPA («высокоэффективная очистка воздуха»). Они используют два разных метода очистки воздушного потока внутри пылесоса и способны задерживать частицы размером 0,3 микрона.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.