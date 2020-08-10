РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В рамках акции «Мы - граждане России» в Домодедове гражданство РФ получили более 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Акцию «Мы - граждане России» провели сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Домодедову совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Домодедову Ириной Машуковой, Алексеем Сизинцевым и Александром Сидогалиевым. Цель акции - воспитание патриотизма и гордости за свою страну, формирование чувства уважения к государственным символам Российской Федерации.

«Каждый приобретающий гражданство поклялся соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан. Врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу майор полиции Александр Шатаев в торжественной обстановке вручил участникам церемонии паспорта гражданина Российской Федерации, пожелал быть достойной частью нашей страны, беречь свой основной документ. Всего за время церемонии на верность России присягнуло более 10 человек», - говорится в сообщении.

По окончании мероприятия участникам были вручены памятные проспекты с информацией о правах человека и гражданина РФ.