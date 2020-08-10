РИАМО – 10 авг. Туристический поток по зарубежным направлениям из России к концу сезона может достигнуть отметки в пять миллионов человек, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Есть оживление самостоятельного потока. Нам сложно его мониторить. Но, тем не менее, даже с учетом определенных погрешностей мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне поток может составить около 4,5 - 5 миллионов человек. Это очень оптимистичная картина», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что сейчас в стране наблюдается заметный рост спроса на вылет за границу у туристов, которые путешествуют самостоятельно, без помощи туроператоров.