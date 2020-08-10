РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Подрядчик планирует завершить работы по капитальному ремонту четырех многоквартирных домов Подольска до конца августа, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель проекта ООО «КОМТЕХ» Сергей Гегальчий.

«Мы проводим капитальный ремонт скатной кровли в доме №16А по Революционному проспекту в Подольске. В ходе работ будем проводить ремонт чердачного помещения, водосточной системы и многое другое. На данном адресе к работам мы приступили в феврале и планируем завершить их до 15 августа. Уже выполнено 90-95% поставленных задач», - сказал Гегальчий.

Он отметил, что также компания в данный момент проводит работы по капитальному ремонту еще по трем адресам: улица Вокзальная, 2; Молодежная, 7 и Пионерская, 29. Все работы будут завершены до конца августа.