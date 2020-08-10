РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили еще девять новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете 2 171 подтвержденный случай заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 153 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 018 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 124 человека. Выздоровели и выписались 48 541 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 171 случай заболевания», - говорится в сообщении.

9 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 162.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.