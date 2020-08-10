РИАМО - 10 авг. Следователи в Сергиевом Посаде проводят доследственную проверку после смерти полуторагодовалого мальчика, который упал в емкость для полива на участке частного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 9 августа на территории частного домовладения в городе Сергиевом Посаде.

«Родители отлучились и оставили ребенка без присмотра. Он залез на емкость с водой для полива и упал в нее», — говорится в сообщении.

Обнаружив ребенка в воде, родители вызвали скорую помощь. До приезда врачей они самостоятельно проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось, малыш умер в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.