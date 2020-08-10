РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Примерно в 400 многоквартирных домах подмосковного Подольска проведут капитальный ремонт до 2022 года, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

Всего в 36-летнюю региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов округа, рассчитанную до 2049 года, были включены 1606 домов. За период с 2014 по 2019 годы был выполнен ремонт в 951 многоквартирном доме на сумму более 3 миллиардов рублей.

«По программе 2019 года работы не завершены и ведутся в текущем году в 6 домах: улица Вокзальная, 1 (ремонт кровли из профнастила); Литейная, 1/7 (замена системы канализации); микрорайон Климовск, Революции, 1 (ремонт мягкой кровли); Юбилейная, 18 (утепление фасада); Юбилейная, 34 (ремонт мягкой кровли) и Юбилейная, 36 (утепление фасада). Это связано с наступлением неблагоприятных погодных условий», - сказал Фокин.

По его словам, с 2020 года Фонд капитального ремонта заключил трехлетний контракт, рассчитанный до 2022 года.

«В течение этого времени в 394 домах будет проводиться капремонт по разным видам работ», - добавил Фокин.

Он отметил, что в программу до 2022 года включены работы по ремонту мягкой кровли более чем в 150 домах, еще примерно в 150 домах планируется провести ремонт фасада, также более чем в 20 домах планируются работы по установке приборов учета и многое другое.

Фокин подчеркнул, что в текущем году будут выполнятся работы по большей части по ремонту навесных фасадов и кровель.