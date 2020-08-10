РИАМО - 10 авг. Президент России Владимир Путин дал рекомендации властям в регионах организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также глава государства призвал региональные власти проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и разъяснительную работу по профилактике респираторно-вирусных инфекций осенью и зимой.

«Организовать диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации или вакцинации», — сказано в поручении президента.

Кроме того, Путин потребовал создать запас лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты, которые нужны, чтобы проводить профилактику ОРВИ.

Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75% граждан.