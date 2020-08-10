РИАМО - 10 авг. Президент России Владимир Путин дал рекомендации властям в регионах организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Также глава государства призвал региональные власти проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и разъяснительную работу по профилактике респираторно-вирусных инфекций осенью и зимой.
Кроме того, Путин потребовал создать запас лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты, которые нужны, чтобы проводить профилактику ОРВИ.
Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75% граждан.
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