РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 29 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За минувшую неделю, с 3 по 9 августа, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 29 104 кубометра твердых коммунальных отходов, из них 2 398 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он уточнил, что в работах по сбору и вывозу мусора участвовали более 80 человек и 50 единиц техники. Также на прошлой неделе «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 90 кубометров отходов с несанкционированных свалок.

«С 28 июля уже установили 152 новых контейнера на 44 площадках. Также завезли еще 200 контейнеров», - отметил Бражников.

Он добавил, что было отработано семь обращений граждан.